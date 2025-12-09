Un episodio vial que comenzó con un choque en Alió y Falucho derivó anoche en una persecución, un segundo impacto y dos efectivos policiales lesionados. El joven que manejaba la camioneta involucrada quedó detenido y este martes optó por no prestar declaración ante la Justicia.

Ads

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscalía interviniente, todo se inició cerca de las 20.30 cuando una Ford Ranger blanca embistió a un automóvil que circulaba por avenida Alió. Tras el impacto, el conductor de la camioneta —de 26 años— decidió huir sin brindar asistencia ni identificarse. Según detallaron desde la investigación, intentó escapar porque no tenía la documentación obligatoria para circular.

Puede interesarte

El damnificado comenzó a seguirlo con su propio vehículo, mientras el joven continuaba la fuga a alta velocidad por calle Garay. En ese trayecto, y de manera totalmente fortuita, la camioneta se cruzó con un patrullero que no tenía conocimiento de la persecución previa. El choque fue de lleno: la Ranger impactó al móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación que realizaba un operativo cerrojo por otro hecho.

Ads

Como consecuencia del golpe, los dos policías que iban en el móvil resultaron heridos y fueron trasladados por una ambulancia del SAME a un sanatorio privado, donde permanecen en observación por lesiones de diversa consideración.

El conductor fue reducido en el lugar y posteriormente trasladado a la Unidad Penal 44. Este martes, al ser llevado a Tribunales, se negó a declarar, según confirmaron fuentes de la Fiscalía Nº11, a cargo de Rodolfo Moure. Se le imputa el delito de “lesiones culposas agravadas”.

Ads