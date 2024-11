Llegó el momento. Este sábado se disputará la última fecha de la fase regular en el Torneo Oficial de Mar del Plata donde los Top definirán las posiciones finales pensando en los cruces de playoffs.

En el Top “A” hay algunas situaciones claras. En principio Mar del Plata Club es el puntero de la instancia con 10 puntos de diferencia y vuelve a ser el máximo candidato. Tendrá que enfrentarse con Universitario como visitante sabiendo que las “Lechuzas” hoy se encuentran sextas y buscarán defender esa posición teniendo en cuenta que estuvieron últimas a lo largo del certamen.

El segundo lugar puede quedar en manos de dos equipos. IDRA tiene 27 puntos y se encuentra actualmente en esa posición por lo que cuenta con ventaja, pero tendrá que medirse con Trinity que es un rival de mucho riesgo. Las dirigidas por Miguel Becco, quieren sostenerse en el cuarto lugar y con sólo un empate lo estarían asegurando.

El otro equipo con chances de ser segundo es Sporting que jugará ante un irregular IAE Club que no quiere cerrar la fase último y para eso necesita sumar unidades. En una situación similar se encuentra Banco Provincia que tiene que ganar si o si para no quedar en ese último puesto pero además esperar lo que pase con “Uni" e IAE. Primero, las “bancarias” tendrán que superar a Once Unidos que está quinto.

En el Top A/B se definen los cruces en búsqueda de la permanencia o los ascensos. CUDS será árbitro de la última jornada pero terminará primero. Se medirá con Biguá que tiene 20 puntos y se ubica en el cuarto puesto.

El segundo lugar estará entre Del Valle y Polideportivo Villa Gesell. Las necochenses jugarán con CET de Pinamar que está penúltimo y las gesellinas recibirán a Náutico que, en el mejor de los casos, podría escalar al quinto lugar. El encuentro restante será entre Talleres, que de los que quieren ascender es el mejor ubicado, y el último, Campo de Pato de Balcarce.

Por último, en el Top “B” hay una dura lucha por el segundo puesto también. El liderazgo es de Mar del Plata Club “B” que no tendrá fecha, pero detrás hay cinco equipos en dos puntos.

Con 19 unidades se encuentra MDQ 06 Hockey Club que recibirá al último, Serena Hockey y tiene la ventaja para ocupar ese lugar. River (18) tendrá un duro duelo ante Sporting “B” (17) para que ambos definan entre sí en que posición terminan la fase. CUDS “B” (17) será el primero que entre en acción con la disputa esta noche del encuentro ante Banco Provincia “B” que está penúltimo y lejos de toda discusión.