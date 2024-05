Se acerca lentamente el tramo final de la zona clasificatoria para el Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde todos los equipos empiezan a jugarse puntos importantes para lograr el pasaje a la Zona Campeonato o bien para acercarse lo más posible.

En ese contexto, este fin de semana con un adelanto de horarios ya que los partidos de Primera comenzarán a las 15.15 hs, se disputará la fecha número 10 del calendario.

En la parte alta de la Zona 1, Alvarado ha quedado como único líder y estableció una diferencia de tres unidades. El equipo de Nartallo tendrá que visitar este sábado a San José que quiere subir un poco más a pesar de estar en zona de clasificación. Detrás Quilmes no quiere perderle pisada y para hacerlo, tendrá que vencer a Independiente también en condición de visitante. Dentro del cronograma, el duelo entre Talleres que está tercero y Atlético Mar del Plata que es cuarto, en la villa del equipo del puerto tiene un atractivo extra.

En la Zona 2, en tanto, habrá otro duelo de la zona alta. Once Unidos después de ganarle a Deportivo Norte cuando habían llegado ambos como líderes, ahora tendrá que recibir a Banfield que quedó como escolta con tres puntos de diferencia. Será el partido más destacado de la fecha, pero no el único. Norte también quiere volver a estar arriba y tratará de volver a sumar de a tres visitando a Racing en el Interzonal.

Kimberley y Nación tampoco quieren perder el ritmo de los que están arriba y, ambos con 16 puntos, se tendrán que enfrentar en la cancha del “Dragón”.

PROGRAMACIÓN - DÉCIMA FECHA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 4 DE MAYO

Cancha: Peñarol - Peñarol vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Ghiglione, Monsalves y López

Quinta (13:30hs): López, Ghiglione y Monsalves

Primera (15:15hs): Mayer, López y Ghiglione

Cancha: Boca - San Isidro vs Círculo

Sexta (12hs): Gallo, Zagaglia y Lunegro

Quinta (13:30hs): Lunegro, Gallo y Zagaglia

Primera (15:15hs): Baquero, Lunegro y Gallo

Cancha: Talleres - Talleres vs Mar del Plata

Sexta (12hs): Espinillo, Mancilla y Óngaro

Quinta (13:30hs): Óngaro, Espinillo y Mancilla

Primera (15:15hs): Mella, Óngaro y Espinillo

Cancha: Quilmes - San José vs Alvarado

Sexta (12hs): Costanzo, Vega y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Costanzo y Vega

Primera (15:15hs): Rojas, Arrendazzi y Costanzo

Cancha: Independiente - Independiente vs Quilmes

Sexta (12hs): Melga, Galante y Contreras

Quinta (13:30hs): Contreras, Melga y Galante

Primera (15:15hs): Abboud, Contreras y Melga

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Oliver, Ordóñez y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Oliver y Ordóñez

Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Oliver

Cancha: Deportivo Norte - Dvo. Norte vs Racing

Sexta (12hs): Romero, Brizuela y Cajal

Quinta (13:30hs): Cajal, Romero y Brizuela

Primera (15:15hs): Cingolani, Cajal y Romero

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Banfield

Sexta (12hs): Sampietro, Randazzo y Chávez

Quinta (13:30hs): Chávez, Sampietro y Randazzo

Primera (15:15hs): Millas, Chávez y Sampietro

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs River

Quinta (13:30hs): Martínez, Spognardi y Pironi

Primera (15:15hs): Miranda, Martínez y Spognardi

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Bravo, Torias y C. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): C. Ruíz Díaz, Bravo y Torias

Primera (15:15hs): Mustafá, C. Ruíz Díaz y Bravo

Cancha: Libertad - Libertad vs Boca

Sexta (12hs): Ferreyra, Olviares y Scuffi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Ferreyra y Olivares

Primera (15:15hs): Funes, Scuffi y Ferreyra

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Nación

Sexta (12hs): Correa, S. Ruíz Díaz y Gómez

Quinta (13:30hs): Gómez, Correa y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Llona, Gómez y Correa

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs El Cañón

Sexta (12hs): Montero, Tua y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Montero y Tua

Primera (15:15hs): Nuesch, Núñez y Montero