Los docentes de las universidades nacionales resolvieron llevar adelante un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, medida que retrasará el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo. La decisión fue adoptada en un plenario de secretarios generales de los gremios nucleados en la CONADU.

Ads

Durante el encuentro, los representantes sindicales advirtieron además que podrían avanzar hacia una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el Gobierno nacional no cumple con la normativa vigente. El reclamo central apunta a la implementación de la ley que incrementa los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y establece una actualización retroactiva de los salarios docentes, vinculada al índice de inflación.

La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo tras su aprobación en el Congreso de la Nación, que luego insistió con el respaldo de dos tercios de los votos. Pese a un fallo judicial que obliga a su aplicación, el Gobierno se negó a instrumentarla, manteniendo su postura de rechazo.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, el Ejecutivo impulsó un nuevo proyecto de ley que propone un aumento de fondos y salarios, aunque en montos considerablemente inferiores a los establecidos por la ley aprobada previamente. La iniciativa sería tratada una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que concluye hoy.

Fuente: con información de DIB

Ads