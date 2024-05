La 13º y última fecha del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” entregará los últimos pasajes a la Zona Campeonato con la participación de 9 equipos buscando las cinco plazas restantes.

La Zona 1, hay todavía cuatro cupos por completar donde Círculo Deportivo tiene la mayor ventaja por contar con 19 puntos y quizas hasta con una derrota pueda clasificar. Para ello se enfrentará con San Lorenzo que tiene 17 unidades y hoy ocupa el último lugar de la zona de clasificación. Talleres, por su parte, tiene 18 y tendrá que medirse con Al Ver Verás que está en el fondo de la tabla y ya sin chances de pasar de ronda.

Algo similar le sucede a General Urquiza que está clasificando en estos momentos pero no se puede relajar. Tendrá que recibir al ya eliminado San José. Los que están fuera hoy y necesitan ganar para tratar de pasar a la Zona Campeonato son Peñarol e Independiente. El “Milrayitas” tendrá que visitar al puntero Alvarado mientras que los “rojos” jugarán el interzonal ante Kimberley.

En la Zona 2, está todo más claro pero hay tres equipos con posibilidades de luchar por la última plaza. Deportivo Norte que supo pelear bien arriba puede quedarse fuera pero apenas sumando en su partido ante Argentinos del Sud como visitante tendrá el cupo asegurado. Los que tienen la ilusión de arrebatarle ese lugar son Libertad y El Cañón que jugarán ante Cadetes y Chapadmalal; respectivamente.

PROGRAMACIÓN - DECIMOTERCERA FECHA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 1 DE JUNIO

Cancha: Gral. Urquiza - Gral Urquiza vs San José

Sexta (12hs): Arrendazzi, Monteagudo y Cajal

Quinta (13:30hs): Cajal, Arrendazzi y Monteagudo

Primera (15:15hs): Nuesch, Cajal y Arrendazzi

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Talleres

Sexta (12hs): García, Vega y C. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): C. Ruíz Díaz, García y Vega

Primera (15:15hs): Rojas, C. Ruíz Díaz y García

Cancha: Quilmes - Quilmes vs San Isidro

Sexta (12hs): Spognardi, Díaz Furet y Scuffi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Spognardi y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Contreras, Scuffi y Spognardi

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Peñarol

Sexta (12hs): Tamburini, Torias y Costanzo

Quinta (13:30hs): Costanzo, Tamburini y Torias

Primera (15:15hs): Mustafá, Costanzo y Tamburini

Cancha: Mar del Plata - Mar del Plata vs Racing

Sexta (12hs): Correa, S. Ruíz Díaz y Chávez

Quinta (13:30hs): Chávez, Correa y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Mayer, Chávez y Correa

Cancha: Círculo - Círculo vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Ferreyra, Cardozo y Lunegro

Quinta (13:30hs): Lunegro, Ferreyra y Cardozo

Primera (15:15hs): Mella, Lunegro y Ferreyra

Cancha: Independiente - Independiente vs Kimberley (Interzonal)

Sexta (12hs): Bravo, Tua y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Bravo y Tua

Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Bravo

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Libertad

Sexta (12hs): Montero, Díaz y Foschi

Quinta (13:30hs): Foschi, Montero y Díaz

Primera (15:15hs): Miranda, Foschi y Montero

Cancha: Deportivo Norte - El Cañón vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Oliver, Olivares y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Oliver y Olivares

Primera (15:15hs): Funes, Núñez y Oliver

Cancha: Nación - Nación vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): López, Brizuela y Román

Primera (15:15hs): Cingolani, López y Brizuela

Cancha: Boca - Boca vs Once Unidos

Sexta (12hs): Melga, Galante y Zagaglia

Quinta (13:30hs): Zagaglia, Melga y Galante

Primera (15:15hs): Llona, Zagaglia y Melga

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs Deportivo Norte

Sexta (12hs): Sampietro, Arias y Gómez

Quinta (13:30hs): Gómez, Sampietro y Arias

Primera (15:15hs): Millas, Gómez y Sampietro

Cancha: River - River vs Banfield

Sexta (12hs): Gallo, Monsalves y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Gallo y Monsalves

Primera (15:15hs): Abboud, Martínez y Gallo

POSICIONES - Zona 1

1º Alvarado 31 ptos. *

2º Quilmes 26 ptos. *

3º Atl. MDP 21 ptos. *

4º Círculo Deportivo 19 ptos.

5º Talleres 18 ptos.

6º General Urquiza 17 ptos.

7º San Lorenzo 17 ptos.

-

8º Peñarol 17 ptos.

9º Independiente 16 ptos.

10º San José 15 ptos.

11° Al Ver Verás 8 ptos.

12º Racing 7 ptos.

13º San Isidro 5 ptos

POSICIONES - Zona 2

1º Once Unidos 27 ptos. *

2º Banfield 23 ptos. *

3º Kimberley 22 ptos. *

4º Argentinos del Sud 20 ptos.*

5º River 20 ptos. *

6º Nación 20 ptos.*

7º Deportivo Norte 19 ptos.

-

8º Libertad 16 ptos.

9º El Cañón 16 ptos.

10º Cadetes 15 ptos.

11º Boca 11 ptos.

12º Chapadmalal 5 ptos.

13º Almagro Florida 2 ptos.