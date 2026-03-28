A 125 años de su nacimiento, la figura de Enrique Santos Discépolo vuelve a cobrar fuerza como uno de los grandes nombres de la cultura argentina, no solo por su talento, sino también por la intensidad de su vida personal.

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Nacido el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Once, su historia estuvo marcada desde temprano por la pérdida: quedó huérfano siendo muy chico y fue su hermano mayor, Armando Discépolo, quien lo crió e introdujo en el mundo artístico. Ese entorno lo llevó a dar sus primeros pasos como actor en la adolescencia y, con el tiempo, a desarrollar una carrera que lo consolidaría como autor, dramaturgo y compositor.

Aunque incursionó en el teatro y el cine, incluso trabajando junto a Carlos Gardel, su huella más profunda quedó en el tango. Fue el creador de letras que trascendieron generaciones, como Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires, piezas que retratan con crudeza y sensibilidad la realidad social de su época.

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Su personalidad combinaba compromiso, mirada crítica y una fuerte carga emocional. Prefería los ambientes intelectuales y las discusiones políticas antes que la vida nocturna típica del ambiente del tango. Sin embargo, su vida dio un giro cuando conoció a la cantante española Tania. Ese vínculo amoroso, intenso y complejo, lo marcó profundamente y se convirtió en una de las claves de su mundo emocional.

A pesar del reconocimiento artístico, su vida estuvo atravesada por frustraciones, conflictos personales y desencantos. Con el paso del tiempo, esas tensiones se acumularon y afectaron su ánimo de manera profunda. Su historia suele describirse como la de un hombre extremadamente sensible, cuya obra reflejaba tanto su talento como su dolor.

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Discépolo murió en 1951, a los 50 años, dejando un legado inmenso en la música argentina. Su obra sigue vigente porque logró captar, con ironía y tristeza, el espíritu de toda una época.

En definitiva, más allá de sus canciones, su figura quedó asociada a una vida intensa, atravesada por el arte, el amor y una profunda melancolía.