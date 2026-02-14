El joven de 20 años, identificado como Sebastián Traverso y oriundo de Castelli, era un futbolista amateur que había pasado por las divisiones formativas de clubes como Estudiantes de La Plata, River Plate y Villa San Carlos, y era una figura destacada en torneos de la zona

Traverso murió este sábado por la mañana tras protagonizar un accidente fatal en la Ruta 2 en plena Autovía 2, a la altura del kilómetro 191, cuando su camioneta impactó de frente con otra que circulaba en sentido hacia la costa bonaerense.

El siniestro se produjo cuando Traverso, que manejaba una Ford EcoSport, aparentemente perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central y colisionó con una Toyota Hilux que venía desde la dirección contraria. En el choque también resultaron heridas las dos personas que iban en la otra camioneta, quienes fueron trasladadas a un hospital con lesiones de distinta gravedad.

Sebastián era muy conocido en su ciudad por su trayectoria en el fútbol local y regional y era una figura destacada en torneos de la zona. Varias instituciones deportivas expresaron su dolor y enviaron mensajes de condolencias a su familia tras la tragedia.

La carretera permaneció varias horas con paso reducido para permitir las pericias y la asistencia de los servicios de emergencia, entre ellos bomberos, ambulancias y personal médico. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la fiscalía de Castelli investiga las circunstancias del accidente.

