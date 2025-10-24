Las primeras imágenes del detenido Leandro García Gómez, ex novio de la cantante Lourdes Fernández, salieron a la luz tras un allanamiento realizado anoche en un edificio de Palermo. El operativo, encabezado por más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad con apoyo de la Policía Científica y el SAME, culminó con la detención de García Gómez en el lugar y el hallazgo de Fernández en su departamento.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 a cargo del juez Santiago Bignone, se llevó a cabo en el edificio ubicado en la calle Ravignani al 2300. En las fotografías difundidas, se observa a García Gómez esposado y escoltado por agentes policiales hacia la Alcaidía de la calle Beasley al 3800, donde quedó a disposición de la Justicia. El allanamiento abarcó todo el inmueble, incluyendo bauleras, cocheras, terrazas y el departamento del tercer piso que habitaba el sospechoso.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron a Lourdes Fernández en el interior del departamento. Fuentes policiales indicaron que García Gómez intentó huir, pero fue reducido en el acto. Inmediatamente, el SAME intervino para trasladar a la artista al Hospital Fernández, donde fue evaluada médicamente.

García Gómez enfrenta cargos por violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad, derivados de la denuncia presentada por Teresita López Arias, madre de la cantante, quien no tenía noticias de su hija desde hacía más de dos semanas.

La denuncia de la madre de Fernández detalló lesiones visibles en la artista y un temor manifiesto por su integridad física y emocional en los días previos a su desaparición. Según el expediente judicial, el último contacto personal ocurrió el 4 de octubre, cuando la cantante se presentó nerviosa y con heridas en el rostro y la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho a su madre en esa ocasión.

Testimonios de amigas de Fernández corroboraron su estado de temor en las últimas comunicaciones, agravado por el control y aislamiento social ejercido por su ex pareja. Ante estos indicios, el juez Bignone determinó la necesidad de un allanamiento urgente para verificar el paradero y el estado de salud de la víctima.

Fuente: con información de TN