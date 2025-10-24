Se conocieron las fotos del ex de Lourdes preso
Leandro García Gómez está detenido por violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad. La detención se realizó anoche en su departamento de Palermo.
Leandro García Gómez está detenido por violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad. La detención se realizó anoche en su departamento de Palermo.
Ocurrió en el barrio Villa Lourdes. El joven, de 14 años, fue perseguido por agentes policiales y aprehendido, antes de la restitución a sus padres.
La celebración se llevará adelante es jueves. Iniciará en la Gruta de Lourdes con una misa y luego se hará un recorrido por la zona sur de la ciudad.
Luego de realizarse el gran espectáculo musical en la Plaza del Agua, comenzó el proceso de entrega de los útiles y alimentos no perecederos recolectados. Este sábado por la mañana fue el turno del Hogar para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de Lourdes.