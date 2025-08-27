El Consejo Federal confirmó la programación de la séptima fecha del Torneo Federal A, que tendrá dos partidos clave para los equipos de la zona.

A las 15.00 en el “Jose Alberto Valle”, Kimberley será local frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. El árbitro designado es Franco David Morón, acompañado por Gonzalo Aníbal Roldán y Patricio Jesús Destéfano, mientras que Alejo Cid oficiará como cuarto juez.

El “Dragón” viene de caer 3-1 ante Deportivo Rincón y todavía no logró sumar de a tres en lo que va del segundo semestre, por lo que buscará cortar la racha para salir del último lugar de la tabla. Enfrente estará un Villa Mitre que atraviesa un presente similar. Aunque llega entonado tras la victoria 1-0 sobre Argentino de Monte Maíz, los bahienses marchan anteúltimos y necesitan seguir sumando para salir del fondo.

Más tarde, desde las 15.30, Círculo Deportivo visitará a Gutiérrez en Mendoza. El partido será dirigido por Matías Ezequiel Billone Carpio, con la asistencia de Karim Doussouk y Fernando Zabalza, mientras que Mauro Gómez Sirerol será el cuarto árbitro.

El conjunto otamendino viene de igualar 0-0 frente a Juventud Unida de San Luis y se mantiene en la séptima posición, intentando consolidarse en zona de pelea. Por su parte, el “Celeste” mendocino atraviesa un inicio complicado ya que cayó en su última presentación ante Estudiantes y todavía no consiguió unidades en el campeonato, lo que lo deja en el último lugar de la tabla.

