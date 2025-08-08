La Liga Marplatense de Fútbol oficializó la nómina de jugadores que integrarán la Selección Sub-13 para el próximo certamen provincial, luego de un mes de trabajo en el proceso de preselección encabezado por el entrenador Juan Esnaider Ruíz.

El conjunto marplatense, que vestirá la tradicional camiseta roja, debutará la próxima semana en la Zona 3 de la Provincia de Buenos Aires, donde enfrentará a sus pares de General Madariaga, General Alvarado y Liga de la Costa.

El listado de convocados es el siguiente: Hilario Brignani (Deportivo Norte), Tadeo Buceta (Once Unidos), Dante Bautista Chavez (Círculo Deportivo), Isaias Benjamin Cisterna (Atlético), Santino Nicolas Corrias (Aldosivi), Juan Cruz Escobar (River Plate), Santino Escudero (Deportivo Norte), Felipe Fernández (Kimberley), Lorenzo Font (Aldosivi), Enzo Benjamin Gauna (Aldosivi), Benjamín Grassi (Mar del Plata), Sebastián Ezequiel Heredia (Nación), Ezequiel Juárez (El Cañón), Agustín Nicolás Junco (Alvarado), Dylan Mateo Lafuente Rojas (Chapadmalal), Leonel Ezequiel Alejandro Lentisco (Banfield), Benjamín Mengoni (El Cañón), Bautista Martín Murro Ouvrard (Once Unidos), Benjamín Mussi Tapia (Alvarado), Amadeo Orellano Alonso (Kimberley), Manuel Ortiz (River), Simón Pavlovich (Banfield), Santino Federico Peñaranda (Aldosivi), Francisco Valentín Poc (Colegiales), Lautaro Matías Quiroga (Mitre), Ian Tiziano Ramos (Mar del Plata), Simón Tahiel Ramos (Talleres), Bautista Rodríguez (El Cañón), Valentino Rodríguez (El Cañón), Thiago Román Saubidet Pérez (Alvarado), Emanuel Miguel Sotelo (Alvarado), Brian Hernán Techeira (Kimberley), Anthony Fabián Ullua (Banfield), Laureano Alejandro Vidal (Kimberley) y Jano Valentín Zarategui (Mar del Plata).

Con una base compuesta por futbolistas de distintos clubes de la ciudad, el equipo buscará ser protagonista en un torneo que reúne a las mejores selecciones juveniles del territorio bonaerense.

