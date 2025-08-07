Este mediodía, la organización de la Primera Nacional confirmó cuándo se jugarán los partidos pendientes donde Alvarado deberá recuperar su encuentro ante Quilmes.

La fecha estipulada para este compromiso es el próximo jueves 28 de agosto, aunque aún no está confirmado el horario. Cabe recordar que le encuentro había sido postergado, ya que el “Cervecero” debía disputar Copa Argentina.

Esta será una oportunidad más que importante para el equipo de Marcelo Vázquez ya que si suma de a tres, dependiendo los resultados de las fechas previas, podría llegar a salir de la zona de descenso.

En la antesala a este partido, el “Torito” recibirá a Güemes y visitará a San Martín de Tucumán mientras que Quilmes visitará a Racing de Córdoba y luego a Los Andes.

