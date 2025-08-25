El dramaturgo y director marplatense Leandro Bres lanzó una convocatoria para actores y actrices mayores de 18 años con experiencia previa, que quieran participar de “Patrimonio”, una propuesta escénica que se desarrollará en el Museo Archivo Histórico Municipal Villa Mitre.

La obra se construirá a lo largo de tres meses de proceso creativo intensivo y tendrá su estreno en diciembre. Además, se presentará en ocho funciones programadas durante enero y febrero de 2026, en plena temporada teatral de verano en Mar del Plata.

La particularidad del proyecto es que la arquitectura, los objetos y la estética del museo se integrarán a la obra, convirtiendo al edificio en un escenario vivo donde el patrimonio histórico de la ciudad dialogará con el arte teatral.

