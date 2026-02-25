Seis novedades y un anticipo se podrán ver desde este jueves en cines de Mar del Plata. La más destacada es la de terror Scream 7, nueva integrante de la gran saga iniciada en los 90’s. Además, llegarán la brasileña nominada al Oscar El agente secreto, Playa de lobos con Guillermo Francella, Kill Bill: the whole bloody affair con la posibilidad de ver el corte definitivo pensado por Quentin Tarantino, el documental Epic: Elvis Presley in concert de Bazz Luhrmann y The momento. También se verán funciones de preestreno de Hoppers: operación castor.

Scream 7 dirigida por Kevin Williamson, con Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May.

-El acecho regresa cuando un nuevo Ghostface emerge en el pacífico refugio donde Sidney Prescott intentaba dejar atrás su historia. La pesadilla se vuelve personal cuando su hija entra en la mira del maníaco. Para salvaguardar a los suyos, Sidney se verá obligada a encarar los fantasmas de su juventud y detener la carnicería de forma definitiva.

El agente secreto dirigida por Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone.

-En plena dictadura militar brasileña, Marcelo, un docente que escapa de un historial convulso, busca asilo en la ciudad de Recife. Su meta es empezar de cero y recuperar el vínculo con su hijo; sin embargo, pronto descubre que el lugar no es el santuario que imaginaba. Con agentes del gobierno tras sus pasos y la sombra de la muerte acechándolo, su supervivencia pende de un hilo.

Playa de lobos dirigida por Javier Veiga, con Guillermo Francella, Dani Rovira, Javier Veiga.

-Manu se gana la vida en un parador playero, donde lidia con Klaus, un turista testarudo que se niega a abandonar la última reposera del día. Lo que inicia como un roce cotidiano entre dos desconocidos con estilos de vida opuestos, pronto toma un matiz oscuro. Manu empieza a intuir que la presencia de Klaus no es un accidente y que su identidad es una fachada. A medida que la hostilidad crece, Klaus sorprende a Manu con una oferta tan extraña como inquietante.

Kill Bill: the whole bloody affair dirigida por Quentin Tarantino, con Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox.

-La edición definitiva de Kill Bill presentada tal como su director la planeó desde el inicio. Esta versión sin cortes supera las cuatro horas de duración e integra una escena de animación totalmente exclusiva.

Epic: Elvis Presley in concert dirigida por Baz Luhrmann.

-Un retrato íntimo sobre el legendario Elvis Presley, narrado a través de material de archivo rescatado y filmaciones inéditas que muestran la faceta más auténtica de la máxima estrella del rock.

The moment dirigida por Aidan Zamiri, con Charli XCX, Rachel Sennott, Alexander Skarsgård.

-Una artista del pop intenta gestionar el peso de su reciente popularidad y las exigencias de un negocio implacable. Todo esto ocurre mientras lidia con el agotamiento y las expectativas que rodean la organización de su primer tour mundial en recintos masivos.

Hoppers: operación castor dirigida por Daniel Chong, con las voces de Bobby Moynihan, Piper Curda, Jon Hamm.

-La trama se centra en Mabel, una joven con la insólita capacidad de proyectar su conciencia en un castor robótico para mezclarse entre la fauna silvestre. En su misión, traba amistad con el Rey Jorge, un castor de linaje noble. Juntos, liderarán una coalición animal para boicotear los proyectos de un ambicioso empresario de bienes raíces que amenaza su hábitat.