En el marco del acto por el 152° aniversario de Mar del Plata, el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, valoró el desempeño de la temporada de verano y afirmó que los datos registrados hasta el momento muestran un balance positivo, con buenas perspectivas para febrero y los próximos fines de semana largos.

“Hay un muy buen movimiento, todos los indicadores marcan una tendencia positiva también para el mes de febrero”, sostuvo Scioli, quien remarcó el trabajo conjunto con el sector privado. En ese sentido, destacó “el esfuerzo de la hotelería, la gastronomía y los distintos prestadores”, subrayando que la ciudad ofrece “alternativas para todos los presupuestos, para todos los gustos y especialmente para los jóvenes”.

El funcionario definió a Mar del Plata como “una ciudad que es un sentimiento para los argentinos” y aseguró que continúa siendo uno de los destinos más elegidos del país. “El booking y el turismo interno han tenido un movimiento muy interesante y positivo en enero, y ahora estamos impulsando el próximo fin de semana largo. Los operadores turísticos dicen que andamos bien”, señaló.

Consultado sobre sus lugares preferidos de la ciudad, Scioli confesó su afinidad por la zona céntrica. “A mí me gusta la Bristol porque no me gusta andar en auto. Siempre paro por acá, me gusta salir a correr, nadar, ir a las peatonales. Uno se encuentra con familias de todo el país y eso da una sensibilidad muy clara de cómo está la Argentina”, expresó. También recordó con afecto la zona de La Perla y mencionó a Chapadmalal como un punto elegido por los más jóvenes de su familia.

En relación a la oferta cultural, Scioli destacó la cartelera teatral y musical de la temporada. “He ido a varios teatros y eventos. Mar del Plata tiene una cabecera cultural que fue merecidamente reconocida con los premios Estrella de Mar”, afirmó. En ese marco, mencionó producciones y artistas como Pretty Woman con Florencia Peña, Pimpinela, Martín Bossi y otros espectáculos destacados, y celebró el reconocimiento a productores, artistas y a “la inversión que se hace en la cultura de la ciudad”.

Por último, resaltó el nivel de los balnearios marplatenses y la calidad de sus servicios. “Los balnearios de Mar del Plata tienen instalaciones únicas en el mundo: piletas de agua caliente y fría, escuelas de surf y skate, una fuerte propuesta gastronómica, gimnasios y vestuarios de primer nivel. El turismo también está directamente vinculado a la salud”, concluyó.