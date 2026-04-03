El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, anunció hoy avances en la estrategia para atraer visitantes internacionales a la Argentina, al ampliar el concepto de “cielos abiertos” hacia una política integral que incorpora el transporte marítimo, con impacto en destinos como Mar del Plata.

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A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo: “Cielos abiertos y mares abiertos para el Turismo”. Y explicó que “en la era Javier Milei, a los cielos abiertos para el turismo se suman los mares abiertos, con el objetivo de atraer cada vez más turistas internacionales”.

En ese sentido, precisó que se trata de “un mercado que representa 700.000 visitantes para la Argentina y un impacto de 324 millones de dólares, con arribos a Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida”.

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Scioli también puso el foco en el desarrollo local y remarcó que “el objetivo ahora es que el Puerto de Mar del Plata se convierta en un polo de atracción turística para este segmento”. Además, confirmó que “el 20 de octubre llega el primer crucero a la Base Naval”.

En su publicación, el funcionario agradeció el trabajo conjunto de distintos organismos y actores del sector, y destacó el compromiso de las empresas involucradas: “Quienes demostraron su compromiso para que en la próxima temporada recibamos al barco Seaventure, con el impacto positivo que esto generará en la ciudad cada vez que lleguen turistas a Mar del Plata”.

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Finalmente, subrayó el respaldo político a la iniciativa y señaló que el acompañamiento de distintos funcionarios “es fundamental para avanzar en esta agenda que impulsa el turismo, la conectividad y el desarrollo de la ciudad”.