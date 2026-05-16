Tras la jornada electoral que se vivió en toda la provincia, Gustavo Santos Ibáñez, reelecto secretario general de SUTEBA en el distrito de General Pueyrredon, analizó los resultados que consolidaron el liderazgo de la lista Celeste Violeta tanto a nivel provincial como local y habló de una “victoria contundente”. Mientras tanto, Bárbara Ochoa fue elegida secretaria adjunta.

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En diálogo con El Marplatense, Ibáñez destacó que las elecciones generales de SUTEBA Provincia representaron un apoyo para la lista liderada por María Laura Torre, quien se impuso con el 76% de los votos. El dirigente subrayó que el proceso se desarrolló con total normalidad, reafirmando el compromiso del gremio con el “ejercicio pleno de la democracia sindical”.

Con un padrón que supera los 100.000 afiliados, el secretario resaltó la magnitud del triunfo: de las 132 seccionales en juego, su espacio logró imponerse en 128. “Para nosotros este es un nuevo ejercicio de la democracia sindical que practicó siempre nuestro sindicato”, afirmó, agradeciendo la participación masiva de los docentes en lo que calificó como un “proceso electoral ejemplar”.

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En el plano local, la lista frentista encabezada por Santos Ibáñez -integrada por diversas agrupaciones educativas- obtuvo el 60% de los votos, asegurando la conducción del sindicato en Mar del Plata por un nuevo período. Según el dirigente, este resultado permite “continuar al frente de la conducción reafirmando nuestra legitimidad y representación en la comunidad educativa local”.

Respecto al futuro inmediato, el gremialista fue enfático en que la prioridad será la resistencia frente a las políticas económicas actuales. Aseguró que el gremio trabajará para “enfrentar el ajuste del Gobierno de Milei contra la educación” y continuará la pelea por un salario digno y mejores condiciones de infraestructura y aprendizaje.

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En un mensaje de cara a la militancia, el referente docente detalló los ámbitos de intervención de la nueva gestión: “Vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores de educación con el compromiso de siempre en cada patio, en cada escuela, en cada aula y en la calle, donde haya que dar la pelea”.

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Por último, al cumplirse 40 años de la fundación del sindicato, Santos Ibáñez concluyó reafirmando que la defensa de los derechos laborales y de la escuela pública seguirá siendo su “bandera de lucha” durante los próximos cuatro años de mandato.