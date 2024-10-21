Luego de que se terminara la competencia para Kimberley, su capitán Santos Bacigalupe pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones del encuentro junto con un pequeño balance de lo que fue el año.

Ads

El futbolista del “Dragón” resaltó que el análisis del encuentro era necesario que se divida en dos por la cuestión arbitral. En primera instancia, y desde lo futbolístico dijo: “Quizas no fue el partido de los ataques más directos que hemos tenido, por ahí nos costó un poco al principio llegar. El primer tiempo no estuvimos del todo precisos, pero bueno, así todos generamos situaciones y nos encontramos con el gol. Después pudimos haber estirado el marcador ya con un poco más de confianza. Creo que estuvimos bastante sólidos, de hecho este gol no nos metió peligro casi. Pero bueno, después con la lesión de Ever (por Ullua) creo que el partido tuvo un quiebre”.

Luego se refirió a los jueces del partido, muy cuestionados por las decisiones tomadas y expresó: “El segundo tiempo fue un monólogo del arbitraje. Las opiniones están a la vista, no hay mucho más que objetar. el análisis futbolístico y el arbitraje ya coexisten y es difícil de mantener la cabeza en esos momentos. Con el empate de ellos obviamente uno se va frustrando porque las cosas no te dejan llegar. En este momento te das cuenta que estás navegando contra la corriente”.

Ads

En este sentido, resaltó la importancia de su rol como capitán y comentó: “Uno desde este lado tiene que ser responsable y no transmitir locuras. Igualmente tenemos jugadores ya con con bastante experiencia, algunos que se han forjado en este trayecto, para algunos la primera vez en un torneo profesional, pero la verdad que los chicos habían tenido una conducta muy profesional”.

Puede interesarte





A modo de un primer análisis de lo que fue la competencia para el club y contó: “La expectativa al principio del torneo obviamente era incertidumbre. La vara se fue subiendo, nos fuimos proponiendo elevar el techo, nuevos objetivos y una vez que salvamos la categoría intentamos clasificar y después pelear para entrar a Copa Argentina que se pudo dar. El balance es muy positivo y el vaso está medio lleno porque se potenciaron muchos chicos que no habían jugado en la categoría”.

Ads

Bacigalupe no tiene contrato con la institución y deja todo en manos del futuro pero igualmente sueña con poder participar de la Copa Argentina a la cual llevó a su equipo a clasificar. “Nosotros queremos estar y sabemos que va a ser un partido clave para la historia de este club. Estoy seguro que más adelante esperan cosas muy buenas si sigue por este camino que la verdad que es muy lindo haberlo transitado”, cerró.