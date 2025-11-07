Diego Santilli presentó hoy su renuncia como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para asumir formalmente como ministro del Interior, cargo que comenzará a ejercer tras completar las formalidades administrativas. En su nuevo rol, acompañó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las primeras reuniones con gobernadores en Casa Rosada, iniciando una etapa de diálogo federal con las provincias.

La dimisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que Santilli expresó: “Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo”. Aunque aún no juró oficialmente, ya comenzó a cumplir funciones como parte del equipo ejecutivo.

En su primera jornada, Santilli y Adorni recibieron a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes plantearon inquietudes sobre la continuidad de acuerdos previos, especialmente en relación con la eliminación de retenciones. “Nos llevamos la buena noticia de que iba a respetarse”, confirmó una fuente chubutense. Torres agregó: “La preocupación era si se iba a sostener el acuerdo para eliminar las retenciones, y nos vamos con la tranquilidad de que no solo está vigente sino que en breve vamos a poder avanzar en el decreto”.

El gobernador de Chubut también respaldó las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei, aunque pidió que se trabajen de forma coordinada con las provincias. “Si tenemos que empezar por algo es justamente por blanquear a un montón de trabajos que hoy están negros, garantizando los derechos adquiridos”, señaló.

Santilli fue definido por Torres como “una persona de diálogo y de generar consensos”, y elogió su designación: “Me parece que a futuro vamos a tener la oportunidad de tener un vínculo aceitado con la Nación”.

En paralelo, Santilli alista los detalles para su jura ministerial. Su banca será ocupada por Nelson Marino, del entorno de Horacio Rodríguez Larreta, aunque fuentes oficiales indicaron que no habrá sesión hasta después del recambio legislativo. A partir del 10 de diciembre, Rubén Torres, referente del armado libertario, ocupará el lugar correspondiente al bloque.

El nuevo ministro continuará la ronda de reuniones el lunes próximo con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), mientras que el miércoles está previsto un encuentro con Gustavo Sáenz (Salta). Estas gestiones se dan en el marco de los planes del Poder Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y el 31 de diciembre.

Fuente: con información de Infobae