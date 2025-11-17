La Casa Rosada inicia una semana decisiva para la estrategia legislativa del presidente Javier Milei. Con reuniones programadas entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro Diego Santilli y distintos gobernadores, el Gobierno pretende sellar la “coalición de reformas” que sostendrá el paquete económico y político que enviará al Congreso en los próximos días.

En la mesa de discusión aparecen puntos sensibles: el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el endurecimiento del Código Penal. Pero el Ejecutivo amplió la oferta para seducir a las provincias: fondos para infraestructura, avales para créditos internacionales, pagos de deudas previsionales y un cambio en la Ley de Glaciares que habilitaría a los distritos a decidir sobre proyectos mineros.

Al mismo tiempo, el Gobierno avanza con una operación política para desarmar la estructura parlamentaria del PJ. Martín Menem y la futura senadora Patricia Bullrich serán quienes esta semana buscarán sumar aliados entre bloques provinciales y sectores dialoguistas. La meta del oficialismo es quitarle a Unión por la Patria la primera minoría en ambas cámaras, donde se estima que tendrá unos 90 diputados y 25 senadores.

Una fuente libertaria lo resumió así: “Si logramos ese objetivo, cambia el reparto de poder en el Congreso. Ya no dependeremos del kirchnerismo para las autoridades de las comisiones ni para las negociaciones que trabaron al país este año”.

En el Senado, el escenario podría ser histórico: el peronismo quedaría sin el tercio necesario para bloquear designaciones de jueces de la Corte Suprema. En ese contexto aparece un nombre clave: Gerardo Zamora. El gobernador y futuro senador mantiene hermetismo sobre qué posición tomará y tanto el Gobierno como el kirchnerismo siguen de cerca su próximo movimiento.

El oficialismo apuesta a que la Presidencia Provisional del Senado quede en manos de la neuquina Nadia Márquez, aunque para eso Bullrich debe cerrar acuerdos con radicales y mandatarios provinciales. “No es tan fácil; que junten los votos”, advirtió un senador que quiere retener esa silla.

Karina Milei y el asesor Santiago Caputo son, detrás de escena, quienes coordinan la arquitectura política. En paralelo, Martín Menem asegura que “la confianza con los gobernadores está instalada” y que el mensaje de las urnas del 26 de octubre empuja a avanzar hacia “menos impuestos, más desregulación y mayor protagonismo del sector privado”.

El resultado de estas negociaciones empezará a definirse esta semana y marcará si el Gobierno logra construir el respaldo legislativo que necesita para impulsar el nuevo ciclo económico.

Fuente: Infobae