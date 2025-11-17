Néstor Grindetti: "Cuando vi la foto de Olivos, sentí desazón"

En diálogo con CNN Radio Argentina, el jefe de campaña de Diego Santilli dijo que "nuestra campaña es con la gente y no estar resaltando algo que se ve” pero afirmó que acompañarán el "juicio político a Alberto Fernández". También habló del rol de Mauricio Macri en la campaña.