Santilli acelera las negociaciones con gobernadores para blindar las reformas
El Gobierno busca cerrar esta semana acuerdos clave para el Presupuesto, la reforma laboral, los cambios impositivos y el nuevo Código Penal.
El Gobierno busca cerrar esta semana acuerdos clave para el Presupuesto, la reforma laboral, los cambios impositivos y el nuevo Código Penal.
El juez federal Alejo Ramos Padilla convocó a los postulantes a presentar la documentación respaldatoria en una audiencia conjunta.
El precandidato a primer Diputado Nacional se presentó junto al intendente Montenegro en el Torreón del Monje. Lanzó una respuesta a la acusación de Máximo Kirchener y ponderó el trabajo local para comenzar a superar las consecuencias de la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta no vino, pese a que hab
El precandidato a diputado nacional bonaerense por Juntos repudió la expresión de la ministra de Seguridad que aseguró que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido que Argentina".
El dirigente estuvo acompañado por el intendente, Ezequiel Galli, y el precandidato a concejal Bruno Cenizo.
La disputa entre Diego Santilli y Facundo Manes tendrá como cuestión de fondo cómo quedará conformada la lista para noviembre.
Así se expresaron el postulante a diputado nacional, el jefe de Gobierno porteño y el intendente de Vicente López durante una recorrida de campaña por ese distrito.
En diálogo con CNN Radio Argentina, el jefe de campaña de Diego Santilli dijo que "nuestra campaña es con la gente y no estar resaltando algo que se ve” pero afirmó que acompañarán el "juicio político a Alberto Fernández". También habló del rol de Mauricio Macri en la campaña.
El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recorrió el remodelado teatro junto con el intendente Montenegro. "Estoy sorprendido por esta obra maravillosa", afirmó y agregó que el establecimiento pone a la ciudad "en primer nivel".