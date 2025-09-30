El cantante y compositor Santiago Motorizado llega a Mar del Plata para presentar “El Retorno”, su primer álbum como solista. El show será el sábado 4 de octubre en avenida Constitución 5780. Las entradas se consiguen en San Martín 3263.

Santiago Barrionuevo (La Plata, 1980) es conocido por liderar El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes del rock argentino de los últimos veinte años. Paralelamente, desarrolló su carrera solista con trabajos como Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro (2021), creado para la serie Okupas. Su música combina melancolía pop, crudeza barrial, ternura y humor absurdo, y con “El Retorno” se adentra en su aventura más personal hasta la fecha.

“El Retorno” es un álbum íntimo y poderoso, compuesto por once canciones que exploran sus pasiones: cine, amistad, humor, misterio y amor. Según Santiago, cada tema es un viaje de un antihéroe que se construye en la derrota, donde la música se convierte en salvación.

Algunas de estas canciones nacieron hace más de una década, cuando Barrionuevo experimentaba con sonidos más pop y románticos. Circulaban entre amigos por MSN y, posteriormente, se filtraron en internet, adquiriendo vida propia entre los fans. Hoy renacen con arreglos renovados y el acompañamiento de una banda completa.

Su recorrido como solista incluye la banda sonora de La muerte no existe y el amor tampoco (Premio Cóndor de Plata 2020) y la música para la serie Okupas (Premio Gardel 2022), consolidando su presencia como cantautor en el rock latinoamericano.

Producción y grabación

El disco se grabó en dos etapas: en Romaphonic (Buenos Aires) en febrero de 2021 y en Sonic Ranch (Texas, EE. UU.) en julio de 2024. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago, mientras que la grabación y masterización fueron realizadas por Eduardo Bergallo en Puro Mastering, Buenos Aires. Participaron también Felipe y Tomás Quintans.

Cada canción de “El Retorno” cuenta con su propio videoclip, que expande el universo del disco y refleja las distintas facetas de Santiago: el melómano, el cinéfilo, el futbolero y el nostálgico, en un recorrido visual y emocional por sus obsesiones y pasiones.