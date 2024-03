Alvarado atraviesa su mejor inicio en un torneo de la Primera Nacional ubicándose en el tercer puesto de la Zona “A" con 11 puntos de los cuáles 9 consiguió en el Minella sobre tres partidos disputados.

En el triunfo 2-0 ante Patronato del pasado fin de semana volvió a la titularidad Santiago González que tuvo que ingresar ante las lesiones de Tomás Rambert y Guillermo Sánchez, pero lo aprovechó al máximo: “Lo hablaba con mi familia, fue una sensación muy hermosa volver a jugar en nuestra cancha. Muy contento de como se dio el partido, y la tribuna fue una fiesta”, dijo el jugador en diálogo con Marca Deportiva.

Si bien no es el mejor contexto para ingresar porque se dieron lesiones, hay que estar listo para aprovechar esos minutos: “me tocó por la lesión de los compañeros lamentablemente y trato de aprovechar los minutos que me tocan. Ellos tenían el ritmo de partido y cuando eso pasa corrés con más ventaja porque no es lo mismo competir siempre que de vez en cuanto. No juego desde el año pasado de titular, que había terminado el torneo en Perú, me sentí muy bien y muy cómodo dentro de la cancha. Se vio reflejado en el campo de juego”.

En el primer tiempo, Alvarado hizo los goles y en el segundo supo defenderse ante los intentos del equipo de Paraná, algo que también es valorable: “somos un equipo que maduró en eso, sabemos los momentos que tenemos que atacar y cuando replegarnos y hacernos fuertes para defender el arco. Nosotros, los delanteros, somos los primeros en defender. El entrenamiento y el día a día con el trabajo que estamos teniendo, la pre-temporada, todo hará que se cree algo especial. Parece que hace mucho que jugamos juntos. Sabemos como hacerlo y eso es difícil de encontrar”, destacó el marplatense.

Hoy ven que son protagonistas de la categoría en el inicio de la temporada y para jugadores como González que son del club, es especial. “Es un orgullo para nosotros estar ahí, representar al club en lo más alto. Nos pone muy contento, cuando empieza la semana es todo diferente. Sabes que cuidas lo que has logrado todos los partidos. Tenemos la cuota pendiente de ganar fuera de casa, pero estamos tranquilos, ahora en Tristán Suárez hicimos las cosas bien pero no se dio por detalles. Estamos en un sistema de juego que se nos beneficia”, aclaró sobre el último compromiso fuera de Mar del Plata que terminó 2-2.

Lograr tan rápidamente en el torneo una identidad pero que además esté acompañada por resultados positivos y buen juego, no es fácil sobre todo en el inicio del campeonato: “es un gran trabajo del cuerpo técnico, Buli Giganti nos da la confianza a todos, para que nos sintamos parte del equipo y a la hora de entrar todos queremos dar el máximo. Es colectivo, esto no se trata de individualidades. Todos nos tiramos de cabeza por la pelota”.

Ahora en el horizonte cercano, es inevitable pensar en el esperado partido con Aldosivi aunque antes tienen que viajar a Córdoba para jugar el domingo ante Racing: “terminado el partido contra Patronato; cuando llego a casa y bajé los decibeles, pensaba que se venía el clásico, que se venía algo que nunca había pensado que podía llegar a jugar. Lo enfrenté a Aldosivi en inferiores pero no pensé que lo haría en el profesionalismo, es un sueño para todos, para los hinchas, los que vamos a jugar, es un reto muy lindo. Todos tomaron dimensión de este partido y lo que se vive en Mar del Plata”.