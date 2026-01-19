Del jueves 23 al sábado 25 la localidad de Santa Elena será escenario de una nueva edición de la Fiesta Regional de la Empanada Costera, un evento gratuito que se desarrollará en la plaza central y sobre la calle Navegantes, con propuestas gastronómicas, musicales y un paseo de emprendedores, en Santa Elena (Ruta Provincial 11, kilómetro 501).

La gastronomía será uno de los principales atractivos, con numerosos puestos que ofrecerán empanadas fritas y al horno, salteñas, tucumanas, formoseñas, mendocinas y la tradicional empanada costera. Como es habitual, se realizará el concurso que busca elegir a la mejor empanada de la región, uno de los momentos más esperados por productores y visitantes.

La música tendrá un rol protagónico a lo largo de las tres jornadas, con una programación que combina artistas de alcance nacional, regional y local, en una grilla pensada para distintos públicos. Entre los espectáculos más destacados se encuentran las presentaciones de Nico Mattioli, Rocío Quiroz y El Traidor y Los Pibes.

El viernes 23 se presentarán artistas y bandas como Pato Cabrera, Quinto Diluvio, Una Más, A Tempo, Atlántida queda lejos, La Escandalosa, Mala Sangre, El Traidor y Los Pibes y Charly Moreno y Los Chikilines, además de una clase abierta de zumba.

El sábado 24 será el turno de la Agrupación Folklórica Santa Elena, Despertar Fe, Somos Tango, El Galpón de Jeremías, un homenaje a Charly García, London, De Radix, A Destiempo, Nico Mattioli, Cande Castro y Dale Q' Salee.

El domingo 25 subirán al escenario la Agrupación Lazos de Tradición, Gauchos y Tradición, el Taller Folklórico Santa Clara del Mar, Claudia Tobar y Juan Manuel “El Moreno”, Sentimiento Tropical, Bye Band, Gabriel Roldán, The Black Queen, Rock del País, Bocanada, Rocío Quiroz y Melodía de Barrio.