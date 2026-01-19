Santa Elena celebrará la Fiesta Regional de la Empanada Costera con música y gastronomía
Será del viernes 23 al domingo 25. Habrá feria de emprendedores, concurso gastronómico y una grilla musical con artistas nacionales y locales.
Será del viernes 23 al domingo 25. Habrá feria de emprendedores, concurso gastronómico y una grilla musical con artistas nacionales y locales.
Se presentarán Santi Cairo, Los Del Fuego, Tambo Tambo y Grupo Trinidad, entre otros artistas locales y regionales.
Será en Santa Clara y contará con la presencia de Nene Malo y grandes artistas de la escena nacional y local. El evento, de tres días de duración, propone resaltar las costumbres nacionales y reunir a la familia en torno a una delicia típica de la gastronomía criolla.