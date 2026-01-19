Llega la séptima edición de la Fiesta Regional de la Empanada Costera

Será en Santa Clara y contará con la presencia de Nene Malo y grandes artistas de la escena nacional y local. El evento, de tres días de duración, propone resaltar las costumbres nacionales y reunir a la familia en torno a una delicia típica de la gastronomía criolla.