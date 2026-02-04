Por Marcelo Gobello

Ads

La Costa Atlántica bonaerense guarda historias que rara vez entran en los manuales oficiales. Entre el ruido del mar, los campos abiertos y los pueblos que parecen detenidos en el tiempo, persisten relatos de fenómenos inexplicables, operaciones clandestinas y personajes tan reales como perturbadores. De ese territorio poco explorado se ocupa Salvaje Sudeste. Mar del Plata, ovnis, nazis y Opus Dei, el nuevo libro del escritor y periodista Facundo Di Génova.

El volumen continúa la saga iniciada con En el lejano sudeste y propone un viaje que va desde Mar del Plata hasta Centinela del Mar, pasando por Chapadmalal, Miramar y Mar del Sur. No se trata de una ficción, aunque por momentos lo parezca: Di Génova trabaja con investigación documental, registros arqueológicos y testimonios, para reconstruir una trama donde la historia oficial se mezcla con lo oculto.

Ads

“Partimos de historias poco contadas, casi desconocidas”, explicó el autor. En ese recorrido se dibuja una suerte de triángulo energético entre la serranía de las afueras de Mar del Plata, la ciudad y la zona de Centinela del Mar. Según Di Génova, ese espacio genera un magnetismo particular que atrae fenómenos de distinto tipo: avistamientos de ovnis, episodios paranormales, asentamientos clandestinos y movimientos políticos y religiosos de alto poder.

Uno de los ejes más impactantes del libro es la abundancia de registros de fenómenos aéreos no identificados. Mar del Plata y su zona de influencia figuran entre las regiones con mayor cantidad de avistajes documentados del país, incluso por encima de lugares emblemáticos como Capilla del Monte. “No hablamos de confusiones con satélites o fenómenos meteorológicos —aclara—, sino de casos estudiados y sin explicación conocida, muchos de ellos ocurridos entre los años 70 y 80”.

Ads

Pero Salvaje Sudeste también se adentra en un terreno histórico más incómodo: la presencia nazi en la costa argentina durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Di Génova se distancia de las teorías que sostienen que Adolf Hitler habría vivido en el país, pero afirma con contundencia la existencia de operaciones de la Kriegsmarine y redes de espionaje alemanas en la zona.

La investigación incluye hallazgos concretos: desde un cuchillo perteneciente a la cubertería de submarinos alemanes hasta el descubrimiento, en 2020, de la lápida del tesorero del partido nazi-argentino enterrada bajo una vivienda en Mar del Sur, a pocos metros del mar. “Ese hallazgo nos permitió confirmar que la zona funcionó como base logística y de inteligencia”, señaló.

Otro de los aportes centrales del libro es la reconstrucción del paso por la región de figuras clave del nazismo financiero, como el recaudador de fondos del régimen que se instaló en la Argentina tras la guerra y adquirió una estancia en Mar del Sur. Estos datos, cruzados con documentos y testimonios, permiten comprender cómo ciertos personajes vivieron durante años a la vista de todos.

Ads

El Hotel Boulevard Atlántico, símbolo de Mar del Sur, aparece como escenario recurrente de encuentros, secretos y tragedias. Para Di Génova, el lugar concentra una carga histórica oscura: “Toda la gente vinculada al hotel terminó mal. Es un sitio que prefiero abordar con cautela”.

El libro también explora el trasfondo geológico y ancestral de la región. Mar del Plata se encuentra en uno de los vértices del Cratón del Río de la Plata, una estructura geológica que conecta Argentina, Uruguay y Brasil. A esto se suman antiguas lluvias de meteoritos metálicos y la riqueza paleontológica del área, donde convivieron megafauna e indígenas durante miles de años. “No es casual que este haya sido un lugar de peregrinación y encuentro mucho antes de la llegada de los europeos”, sostuvo el autor.

Con una prosa ágil y accesible, Salvaje Sudeste propone una lectura que se disfruta como una crónica de viaje, pero que se apoya en una investigación sólida. “Escribir fácil es lo más difícil”, manifestó Di Génova, y los lectores parecen coincidir: el libro se lee de un tirón y funciona tanto como relato histórico como experiencia sensorial del territorio.

Entre ovnis, nazis, ruinas olvidadas y energías inexplicables, Salvaje Sudeste invita a mirar la costa bonaerense con otros ojos. Allí donde termina la pampa y comienza el mar, la historia todavía guarda secretos.