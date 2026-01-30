Un hombre de 40 años fue aprehendido por hurto agravado por escalamiento luego de ser sorprendido en el interior del Mercado Comunitario del barrio Regional, ubicado en la intersección de Peña y Tres Arroyos.

Ads

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando personal de la Comisaría Decimosegunda recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto retenido dentro del predio. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al individuo reducido en el suelo por personal de seguridad privada.

Según se informó, el hombre había ingresado saltando la medianera y fue sorprendido mientras intentaba sustraer cobre de las conexiones de aires acondicionados. En su poder se hallaron un cuchillo tipo cocina y una varilla de hierro, elementos que fueron secuestrados.

Ads

Por disposición del Leandro Arévalo, titular de la UFI de Flagrancia, el imputado fue notificado de la formación de causa por hurto agravado por escalamiento y trasladado a la sede tribunalicia para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Puede interesarte

Ads