Un hombre de 52 años fue aprehendido esta madrugada en el Casino Central de Mar del Plata luego de robar fichas de una mesa de ruleta.

El hecho ocurrió en Avenida Patricio Peralta Ramos 2148, cuando personal de la Subcomisaría Casino sorprendió al acusado tomando cinco fichas de $500 cada una que pertenecían a otro jugador, quien se retiró del lugar.

Al ser identificado, personal de seguridad del Casino lo reconoció como el mismo autor de otro hurto cometido el pasado 1° de agosto, cuando sustrajo 15 fichas de $1.000 (un total de $15.000) de una mesa de ruleta que estaba sin uso. En esa ocasión, las cámaras de seguridad registraron cómo el sospechoso corrió el acrílico protector, tomó las fichas, las canjeó en caja y abandonó el establecimiento.

La UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Leandro Arévalo, dispuso la notificación de formación de causa y la posterior libertad del imputado bajo lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

En paralelo, se dio intervención al Dr. Alejandro Pellegrinelli, fiscal de la UFI N° 5, por el hecho anterior, quien también ordenó la notificación de causa pero no adoptó medidas restrictivas de libertad.

