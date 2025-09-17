Dos jóvenes de 16 años fueron aprehendidos en la noche del martes luego de intentar robar una moto estacionada en la vía pública en la zona de avenida Luro al 5700. El hecho fue detectado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y terminó con los menores trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Según informaron fuentes policiales, los adolescentes, a bordo de una Keller 110, actuaron junto a otros dos cómplices en el intento de robo de una Honda XR blanca. Para concretarlo, rompieron el candado de seguridad y dañaron el tambor de arranque, llevándose el rodado de tiro algunas cuadras hasta abandonarlo en Juncal y 9 de Julio.

El personal del Comando de Patrullas dio rápidamente con la moto sustraída y con la víctima, un joven de 19 años. Poco después, en Ituzaingó y avenida Alió, los efectivos interceptaron a los sospechosos y constataron que llevaban entre sus pertenencias dos espejos retrovisores de la moto robada.

Tras ser informada, la fiscal Mariana Baqueiro, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, dispuso que se los impute por el delito de “Robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda, y por vehículo dejado en la vía pública”, además de notificarles la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Los menores fueron trasladados al CEA.

