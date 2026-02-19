Más de 2500 vecinos y turistas participaron el fin de semana extra largo de una nueva edición de Sabores Sobre Ruedas y la Expo Emprendedores Locales, que se realizó en Plaza Mitre, organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la producción local y generar un espacio de encuentro entre la comunidad y los emprendedores de la ciudad, en el marco de las actividades programadas para el fin de semana largo.

Durante las jornadas, el público pudo disfrutar de una amplia propuesta gastronómica ofrecida por los foodtrucks, con opciones dulces y saladas para todos los gustos, entre ellas carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas y distintas alternativas para acompañar el paseo durante todo el día.

El sábado se sumó la participación de la ONG Palestra, que presentó una propuesta de miniteatro infantil. Además, se realizaron funciones musicales y actividades recreativas destinadas a los más chicos.

La Expo Emprendedores Locales se desarrolló de domingo a martes en horario vespertino, con la participación de 120 expositores que ofrecieron productos de indumentaria, accesorios, decoración para el hogar, artículos regionales y emprendimientos vinculados a la identidad y el talento marplatense.

Quienes deseen participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al 482-8925, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30, o escribir a [email protected].

Para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 223618-2235 o acercarse a las oficinas de Salta 1842 (Salta 1842, 5° piso), de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.