Sabores que reúnen: ideas ricas y fáciles para la mesa de las fiestas
Recetas simples, frescas y rendidoras para armar una mesa festiva sin complicarse, disfrutar de la cocina en modo relax y compartir los sabores clásicos y modernos que acompañan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Llegan las fiestas y con ellas, ese ritual tan nuestro de pensar qué poner en la mesa para compartir con familia y amigos. Las fiestas de fin de año son una excusa perfecta para cocinar sin apuro, animarse a nuevos sabores y, sobre todo, disfrutar. Acá van algunas opciones de platos y recetas prácticas, frescas y rendidoras, ideales para Navidad y Año Nuevo.
Entradas frescas para empezar liviano
Ensalada de hojas verdes, peras y nueces
Una combinación simple pero elegante. Mezclá rúcula, lechuga y espinaca con peras en láminas, nueces tostadas y queso azul o parmesano. Aliñá con aceite de oliva, un toque de miel y limón. Fresca, crocante y lista en minutos.
Vitel toné exprés
El clásico infaltable, en versión práctica. Usá peceto hervido o al horno, cortado bien fino. Para la salsa, mixeá mayonesa, atún, alcaparras y un chorrito de limón. Ideal para preparar con anticipación.
Platos principales que nunca fallan
Pechuga de pollo rellena
Abrí las pechugas en forma de libro y rellená con jamón, queso y espinaca salteada. Enrollá, sellá en sartén y terminá en el horno. Se puede servir caliente o frío, acompañada de papas o ensaladas.
Bondiola al horno
Mariná la bondiola con ajo, mostaza, miel y cerveza o vino blanco. Cociná a fuego bajo hasta que quede tierna y dorada. Un plato rendidor, ideal para mesas numerosas.
Opción veggie: lasaña de verduras
Capas de zapallitos, berenjena, zanahoria y cebolla, con salsa de tomate y queso. Una alternativa sabrosa y liviana que suma color a la mesa. Acompañamientos para compartir
Papas al horno con romero
Cortadas en cubos, con aceite de oliva, sal gruesa y romero fresco. Crocantes por fuera, suaves por dentro.
Arroz frío con vegetales
Perfecto para el calor. Arroz blanco, arvejas, zanahoria rallada, choclo y un toque de mayonesa o yogur natural.
El toque dulce
Postre helado de galletitas
Intercalá capas de galletitas de chocolate con dulce de leche y crema batida. Al freezer unas horas y listo.
Ensalada de frutas con toque especial
Sumá naranja, ananá, manzana, uvas y un chorrito de jugo de naranja. Para los adultos, un toque de licor o espumante le da aire festivo.
