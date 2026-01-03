El primer sábado de enero llega con condiciones climáticas poco habituales para plena temporada de verano en Mar del Plata. Luego de varios días ideales para la playa, este 3 de enero de 2026 estará marcado por el descenso de la temperatura, el viento intenso y un tiempo inestable que se hará sentir durante gran parte de la jornada.

Ads

Según el pronóstico, el día se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y una temperatura que oscilará entre los 13 y 20 grados, con una máxima que no logrará repuntar pese al avance de la tarde. Las condiciones no serán las mejores para actividades al aire libre prolongadas, especialmente en la zona costera.

Puede interesarte

El viento será uno de los protagonistas del sábado. Soplará del sector sur, con intensidad regular a fuerte, y podría registrar ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante el día, generando una sensación térmica aún más baja y complicaciones en espacios abiertos.

Ads

Además, rige una alerta amarilla por viento que abarca a General Pueyrredon, General Alvarado y la costa de Mar Chiquita. El área será afectada por vientos sostenidos de entre 40 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, especialmente durante la noche y la madrugada.

Ante este panorama, se recomienda a vecinos y turistas tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y extremar cuidados al circular, en especial en zonas costeras y accesos a la ciudad. El sábado marcará así un arranque de enero más fresco y ventoso de lo habitual en la costa atlántica.

Ads