El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para este sábado, con una jornada que se presentará con alta humedad, probabilidad de lluvias hacia la tarde y tormentas por la noche, en la ciudad.

Ads

La temperatura máxima prevista será de 24°, con un leve descenso hacia la noche hasta los 22°, en un contexto de humedad elevada que alcanzará el 100%.

Durante la tarde podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que hacia la noche aumentarán las probabilidades de tormentas. En cuanto al viento, no se esperan mayores inconvenientes: comenzará soplando desde el noroeste y rotará al noreste a lo largo del día, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ads

Puede interesarte

Para el domingo, el organismo anticipa condiciones más inestables, con tormentas y chaparrones durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 20° y los 25°.

Ads