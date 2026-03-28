Sábado inestable en la ciudad: alta humedad, chaparrones y ráfagas por la noche
El informe del SMN anticipa humedad del 100% y vientos rotando del noroeste al noreste, con ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h. El domingo estará marcado por precipitaciones persistentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para este sábado, con una jornada que se presentará con alta humedad, probabilidad de lluvias hacia la tarde y tormentas por la noche, en la ciudad.
La temperatura máxima prevista será de 24°, con un leve descenso hacia la noche hasta los 22°, en un contexto de humedad elevada que alcanzará el 100%.
Durante la tarde podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que hacia la noche aumentarán las probabilidades de tormentas. En cuanto al viento, no se esperan mayores inconvenientes: comenzará soplando desde el noroeste y rotará al noreste a lo largo del día, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Para el domingo, el organismo anticipa condiciones más inestables, con tormentas y chaparrones durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 20° y los 25°.
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