El próximo sábado habrá nuevamente actividad de boxeo amateur en la ciudad. En el Club Cadetes de San Martín, M&M Producciones organiza un evento que iba a contar primeramente con una pelea profesional de fondo que finalmente se cayó.

Será una tarde-noche intensa porque comenzará realizando un Exhibition Boxing Day entre las 17 y las 20 horas donde participarán chicos en formación de distintos gimnasios de la ciudad como FB MDQ, Escuela de Boxeo Julio Ruiz, Mitre Box, Gimnasio Sergio Orrego, Monkey Box, Gallos Team, Arabena Box, Escuela de boxeo Hnos Ronner, Gimnasio Imperio Box (Team Luis Perez, Team Sosa y Team Monzon), Ferro Box (Balcarce) y GMB/Bristol Box.

Si bien inicialmente se había anunciado el combate profesional entre Leandro Heredia y Maximiliano Calderón, esta semana tuvo que bajarse este duelo por problemas personales del rival que tendría el marplatense. De todas formas, no se quedará sin pelear porque tendría fecha definida para el 18 de agosto.

Por esa razón, el festival tendrá 11 peleas como mínimo (podrían sumarse más) y comenzará con la acción formal a partir de las 21, con el pesaje el mismo día en el propio Club Cadetes desde las 15.

Puede interesarte

Para aquellos aficionados que quieran ver todo el evento, las puertas estarán abiertas a las 16.30 para comenzar con las exhibiciones. Las entradas se pueden adquirir el mismo día en la puerta del club a 4 mil pesos o se podrán comprar anticipadas en los gimnasios que participan con un valor de 3.500 pesos.

Programa peleas amateur - Sabado 3 de agosto - Club Cadetes

1. Francisco Catala (Monkey Box) vs Nahuel Ludueña (Juan Maldonado)

2. Jesús Almirón (Meneses) vs Santiago Martínez (Sarro Box)

3. Alex Rivero (Monkey Box) vs Cesar Newbery (Ferro)

4. Ezequiel Décima (Imperio) vs Leo Castro (Hnos Ruiz)

5. Aaron Sharif (Gallos Team) vs Agustín Diaz (Mar del Tuyu)

6. Franco Ramírez (Hnos Ruiz) vs Dylan Ludueña (J. Maldonado)

7. Leo Sánchez (Imperio) vs Leandro Posadas (Meneses Box)

8. Micaela Aguilar (Aguilar Box) vs Gisel García (Sarro Box)

9. Enzo Campos (Gallos Team) vs Matías Ojeda (Ojeda Box)

10. Rodrigo Mollo (Maravilla Sosa) vs Ángel Coronel (Mar del Tuyu)

11. Máximo Décima (Monkey Box) vs Tomas Álvarez (GMB Bristol Box)