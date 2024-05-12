Imperio Box

El boxeo amateur se volvió a lucir en Cadetes
Con la organización de M&M Producciones se llevó adelante un evento con 16 peleas amateurs de gran intensidad. Los resultados y las fotos.
Con la organización de M&M Producciones se llevó adelante un evento con 16 peleas amateurs de gran intensidad. Los resultados y las fotos.
Con un cronograma que incluye 11 peleas amateurs, el próximo sábado se desarrollará un festival en el Club Cadetes organizado por M&M Producciones.
El próximo sábado en la Escuela Primaria N° 13 de Balcarce se organizará una velada de boxeo amateur con nueve púgiles marplatenses en escena, algunos de ellos peleando por Cinturones de Campeones del Sudeste.