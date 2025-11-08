Mar del Plata tendrá este sábado 8 de noviembre un día gris y húmedo, con lluvias presentes desde la madrugada y una temperatura que se mantendrá baja. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones será media durante la madrugada, la mañana y el mediodía, incrementándose hacia la tarde, cuando se esperan chaparrones más intensos.

La mínima será de 10 grados y la máxima apenas alcanzará los 17. Los vientos soplarán del sector sur, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora, contribuyendo a la sensación de frescura.



Hacia la noche se prevé una disminución de la inestabilidad, aunque el cielo continuará mayormente nublado. El domingo podría mostrar una leve mejora, con temperaturas similares y menores probabilidades de lluvia.

