Sábado con cielo nublado, pero sin lluvias, aunque con una altísima humedad
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una máxima de 25°, situación que se extenderá hasta el domingo, con condiciones similares.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mar del Plata tendrá hoy una jornada con cielo nublado, sin precipitaciones y con una temperatura máxima de 25°, que se mantendrá estable durante todo el día debido a una humedad superior al 80%.
Según el pronóstico oficial, no se esperan vientos fuertes. Las ráfagas serán leves y rotarán del este hacia el norte a lo largo de la jornada.
Para el domingo se prevé un escenario climático similar en cuanto a nubosidad y ausencia de lluvias, aunque con un descenso térmico más pronunciado. La temperatura mínima será de 17°, marcando un cambio respecto del día anterior.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión