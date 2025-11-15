El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 15 de noviembre un día con características casi veraniegas en Mar del Plata, aunque con un cierre inestable que podría complicar planes al aire libre.

La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17 grados y viento leve del sector norte. Con el correr de las horas, la masa de aire cálido favorecerá un ascenso marcado del termómetro, que alcanzará una máxima de 29 grados durante la tarde.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el final del día porque se espera la llegada de un frente de inestabilidad que podría provocar chaparrones y tormentas aisladas, especialmente entre la tarde y la noche. Además, el viento rotará al sector sur y se intensificará con ráfagas que oscilarán entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Desde Defensa Civil recomiendan mantenerse atentos a la evolución del clima y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento o posible tormenta.

