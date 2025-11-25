La investigación por el trágico siniestro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2 avanza con múltiples pericias e informes que comenzarán a llegar en las próximas horas, mientras la Fiscalía busca reconstruir con precisión qué ocurrió antes del vuelco del micro que viajaba hacia Mar del Plata y que dejó dos personas fallecidas y varios heridos.

Ads

El fiscal a cargo del caso, Germán Vera Tapia, explicó que en este momento el eje principal está puesto en reunir toda la documentación técnica y científica para determinar si el conductor se durmió al volante o si existió otro factor que provocó la pérdida de control del vehículo.

Puede interesarte

Qué se viene en la investigación

Ads

Las autopsias se realizarán durante la mañana de este miércoles. Los resultados preliminares podrían conocerse por la tarde. En cuanto a los informes toxicológicos llegarán “en estos días”, según anticipó el fiscal. Serán clave para conocer si el conductor o alguno de los pasajeros tenía sustancias en sangre que pudieran haber influido en el siniestro. La pericia mecánica del micro demorará aproximadamente diez días. Permitirá saber si hubo fallas previas en el vehículo. La pericia accidentológica va a dar un panorama más certero de cómo se pudo haber producido el siniestro. Es la que reconstruye velocidad, trayectoria, maniobras, condiciones de la ruta y dinámicas del vuelco.

Aunque todavía falta recibir toda la evidencia técnica, los primeros indicios ubican la investigación sobre una hipótesis concreta: el micro no dobló en la curva, lo que abre la posibilidad de que el conductor se haya quedado dormido.

Ads

Cómo sigue la causa

Una vez que se completen las primeras pericias y llegue el sumario policial, la Fiscalía podrá avanzar con las medidas procesales y definir responsabilidades. El avance de la causa quedará marcado por la información técnica que se obtenga entre hoy y los próximos diez días.