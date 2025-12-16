El Kremlin rechazó este martes la propuesta de una tregua navideña en la guerra de Ucrania impulsada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y respaldada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al considerar que una pausa en los combates solo serviría para dar ventaja militar a Kiev.

La negativa fue confirmada por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, quien sostuvo que Moscú “quiere paz, no una tregua que permita a los ucranianos reagruparse y continuar la guerra”.

Desde el Kremlin remarcaron que la postura rusa es conocida y coherente, y aseguraron que tanto Washington como Kiev comprenden sus condiciones. “Queremos detener la guerra, garantizar nuestros intereses y asegurar la paz futura en Europa”, afirmó Peskov en declaraciones oficiales.

La propuesta de Merz fue realizada el lunes en Berlín, donde pidió a Rusia que suspenda los ataques durante las fiestas como gesto de buena voluntad hacia un eventual alto el fuego definitivo. Zelenski apoyó de inmediato la iniciativa y señaló que también contaba con el aval de Estados Unidos.

En paralelo, Moscú rechazó de forma tajante la posibilidad de un despliegue de tropas de países de la OTAN en territorio ucraniano, una opción mencionada por la llamada Coalición de Voluntarios europeos. “No aceptaremos bajo ninguna circunstancia presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania”, advirtió el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Además, el gobierno ruso descartó cualquier concesión territorial sobre las regiones ucranianas anexionadas desde 2014, incluida Crimea, al considerar que una cesión en ese punto implicaría revisar principios fundamentales de su Constitución.

Fuente: EFE