Daños la central térmica de Darnytsia, en Ucrania, tras un ataque ruso con misiles y drones. EFE/EPA/STR

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra territorio ucraniano en la madrugada de este jueves, mientras continúan las negociaciones para intentar poner fin a la guerra.

A pesar de la alta tasa de neutralización, varios aparatos impactaron en infraestructura energética en distintas regiones del país, lo que agravó la crisis de servicios básicos. Millones de personas volvieron a quedar sin electricidad, calefacción y agua corriente, especialmente en ciudades como Kiev y Járkov, donde el sistema ya estaba seriamente dañado por ataques previos.

El bombardeo se produjo durante la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que se desarrollan en Abu Dabi. Desde Kiev confirmaron que los encuentros continuaron pese a la escalada militar.

La delegación ucraniana está encabezada por el ministro de Defensa Rustem Umérov, mientras que Rusia envió a representantes militares liderados por el jefe de su inteligencia militar. La mediación corre por cuenta de funcionarios estadounidenses.

Mientras avanzan los contactos diplomáticos, los ataques mantienen alta la tensión y refuerzan la fragilidad del escenario energético y humanitario en Ucrania.

Fuente: EFE