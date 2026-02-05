Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania en medio de las negociaciones
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, se utilizaron 183 drones de largo alcance, de los cuales 156 fueron interceptados por los sistemas de defensa.
Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra territorio ucraniano en la madrugada de este jueves, mientras continúan las negociaciones para intentar poner fin a la guerra.
A pesar de la alta tasa de neutralización, varios aparatos impactaron en infraestructura energética en distintas regiones del país, lo que agravó la crisis de servicios básicos. Millones de personas volvieron a quedar sin electricidad, calefacción y agua corriente, especialmente en ciudades como Kiev y Járkov, donde el sistema ya estaba seriamente dañado por ataques previos.
El bombardeo se produjo durante la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que se desarrollan en Abu Dabi. Desde Kiev confirmaron que los encuentros continuaron pese a la escalada militar.
La delegación ucraniana está encabezada por el ministro de Defensa Rustem Umérov, mientras que Rusia envió a representantes militares liderados por el jefe de su inteligencia militar. La mediación corre por cuenta de funcionarios estadounidenses.
Mientras avanzan los contactos diplomáticos, los ataques mantienen alta la tensión y refuerzan la fragilidad del escenario energético y humanitario en Ucrania.
Fuente: EFE
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión