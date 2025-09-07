Rusia llevó a cabo el ataque aéreo más grande desde el inicio de la guerra en Ucrania, dejando al menos dos muertos, incluidos un bebé, y varios edificios residenciales y gubernamentales dañados.

Ads

Por primera vez, el asalto alcanzó un edificio gubernamental en Kyiv, provocando incendios y daños en los pisos superiores. Las defensas aéreas ucranianas derribaron la mayoría de los proyectiles, aunque 54 drones y nueve misiles lograron impactar en varios puntos del país.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, precisó que un edificio residencial de nueve pisos quedó parcialmente destruido y otro de 16 pisos sufrió daños graves en los pisos superiores. En total, al menos 18 personas resultaron heridas, indicó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, mientras los bomberos trabajaban para controlar los incendios y rescatar a los habitantes atrapados.

Ads

Puede interesarte

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, calificó los ataques como “masivos” y destacó que las ciudades de Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk y Odesa también fueron blanco de los ataques.

Sobre el edificio gubernamental en Kyiv, afirmó: “Reconstruiremos los edificios, pero las vidas perdidas no se pueden recuperar. Cada día, el enemigo aterroriza y mata a nuestra gente en todo el país”.

Ads

Los ataques también afectaron el barrio occidental de Sviatoshynskyi y el distrito oriental de Darnytskyi, donde varios bloques residenciales fueron dañados. Las autoridades locales coordinaron la evacuación y atención de los heridos, mientras que los bomberos continuaban apagando los incendios provocados por los impactos.

Por su parte, Polonia y sus aliados activaron aviones y sistemas de defensa aérea para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, ante el riesgo de que los ataques rusos se extendieran hacia el oeste, cerca de la frontera polaca.

Puede interesarte

Este ataque supera el tamaño del anterior asalto aéreo más grande de la guerra, ocurrido en julio, y evidencia la escalada del conflicto iniciado por Rusia en febrero de 2022.

Ads

Las autoridades ucranianas y la comunidad internacional condenaron la agresión, resaltando la necesidad de protección de civiles y la importancia de mantener los corredores humanitarios.

Fuente: CNN