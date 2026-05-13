La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) invita a participar del XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026, que se realizará el 20 de mayo de 2026, de 8:00 a 19:30, en la Terminal Fluvial, en la ciudad de Rosario, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Confederación de Comercio y Servicios de Santa Fe y la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

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Con el lema Estrategias e innovación para transformar el futuro pyme, el foro buscará generar un espacio de intercambio, capacitación y reflexión entre representantes del sector público y privado, especialistas nacionales e internacionales, empresarios y dirigentes vinculados al comercio y el turismo.

La jornada estará organizada en dos grandes ejes. Durante la mañana se desarrollará el módulo de Comercio, donde se abordarán la actualidad y el futuro del comercio pyme, la gestión integral entre comercio y ciudad, los Centros Comerciales Abiertos, la sustentabilidad aplicada al sector y las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del comercio urbano. Por la tarde tendrá lugar el módulo de Turismo, con exposiciones sobre estrategias de inversión turística, ciudades inteligentes, gobernanza digital y el desarrollo del turismo religioso y rural.

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Esta nueva edición busca consolidarse como un espacio clave para fortalecer la articulación entre el sector público y privado, promoviendo el crecimiento del entramado comercial y productivo en distintas regiones del país.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur) y el Instituto Asegurador Mercantil (IAM).

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Desde UCIP indicaron que los comerciantes interesados en participar podrán realizar consultas a través del WhatsApp institucional 223-35968860.