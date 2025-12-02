Personal policial de Mar del Plata realizó este lunes una serie de allanamientos vinculados a un robo agravado ocurrido el 28 de noviembre, en el que una familia fue sorprendida por dos delincuentes que ingresaron a su vivienda con llave y sustrajeron dispositivos electrónicos, relojes, documentación y pertenencias personales.

Según la denuncia del damnificado, un hombre de 47 años, el hecho se produjo mientras él se encontraba en la calle Libres del Sud al 900. En ese momento, dos sujetos accedieron a su casa ubicada en la zona de avenida Paso al 500 y se llevaron una MacBook Air 13”, un iPhone 16 con su Apple Watch SE, auriculares AirPods Pro —todos con rastreo satelital activo—, dos relojes marca Swatch, mochilas escolares y de natación, documentación, tarjetas, la llave de un vehículo Volkswagen T-Cross y el GPS de un velero marca Vakanos. Además, al regresar constató la rotura del vidrio de su Chevrolet Equinox donde faltaba otra llave de su domicilio y documentación del vehículo. Los delincuentes actuaron a cara descubierta, sin exhibir armas, sin guantes y sin lesionar a nadie.

La investigación quedó a cargo de la UFIJE N° 13, dirigida por el fiscal Mariano Moyano, y del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de la jueza Lucrecia Bustos. En horas de la tarde del lunes 1 de diciembre, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Novena, con apoyo del Grupo GAD y distintos GTO de la ciudad, llevó adelante tres allanamientos ordenados por la Justicia tras tareas de campo destinadas a localizar los elementos sustraídos.

El primer procedimiento fue en un domicilio de Las Heras al 4700, donde se identificó a los moradores sin hallarse objetos relacionados con el robo. El segundo allanamiento, realizado en Pesquero Narwal al 3200, tampoco arrojó resultados dentro de la vivienda, aunque en un terreno baldío lindero los efectivos hallaron un teléfono iPhone, un AirPod, la llave de ignición de un Volkswagen y un reloj tipo smartwatch escondidos debajo de una planta. El tercer operativo se concretó en Benito Lynch al 2600, donde fue identificado un hombre de 53 años, imputado en la causa. Allí no encontraron elementos del robo, pero se secuestraron 37,08 gramos de cogollos de cannabis sativa y semillas de la misma planta.

Tras ser informado de los resultados, el fiscal Moyano ordenó la incautación de lo hallado y la notificación del imputado por infracción a la Ley 23.737, sin adoptar medidas restrictivas de libertad. La investigación continúa para determinar la participación del sospechoso y recuperar el resto de los elementos robados.

