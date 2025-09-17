Con un recorrido que ya despierta entusiasmo entre sus seguidores, ROMAH vivirá un momento clave en su carrera: la presentación oficial en vivo de sus propias canciones. El debut tendrá lugar en el Soundroom de Chauvin con dos funciones, la primera el jueves 25 de septiembre, entradas agotadas en pocos días, y una segunda el viernes 26 a las 21, agregada especialmente para quienes no llegaron a conseguir su lugar.

Sobre el escenario, el dúo conformado por Joaquín Vázquez y Ramiro Terzaghi contará con el acompañamiento de Guido Carletto en guitarra y Marcelo Gil en batería. En un formato íntimo y cercano, prometen un show cargado de emoción, con sorpresas preparadas para el público que los sigue desde sus inicios.

El anuncio llega en un momento de gran proyección para ROMAH, luego de la repercusión de sus tres singles editados en 2025: “Si Nos Volvemos a Ver”, “Atado de Manos” y el más reciente, “Como Me Duele”. Esta última balada pop, lanzada en agosto, refleja la madurez artística del grupo y ya cuenta con un videoclip filmado en Puerto Madero bajo la dirección de Santiago y Pedro Carletto.

La producción musical de “Como Me Duele” estuvo a cargo de 3Música (CABA) con la participación de un equipo creativo encabezado por Vázquez, Terzaghi, Matías Fabiani, Lucas Tarabini, Guido Carletto, Luis Bugio y Nano Novello. La canción, disponible en Spotify y YouTube, combina vulnerabilidad y emoción, con una impronta fresca que define el estilo de ROMAH.

Con cuatro años de trayectoria, el dúo se perfila como una de las propuestas más prometedoras de la escena romántica actual. Sus letras sinceras, atravesadas por el amor y el desamor, sumadas a una estética cuidada, construyen una identidad artística íntima y auténtica que busca emocionar y conectar con el público en cada presentación.

