El lateral derecho de Aldosivi, Rodrigo González, dialogó con Marca Deportiva luego de lo que fue la derrota frente a Barracas Central por 3-1 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Futbol.

En principio, el futbolista que es ovacionado cada encuentro por su actitud, recalcó la falta de efectividad del equipo, que recién hoy convirtió el primer gol del campeonato y dijo: “Hay que tratar de achicar el margen de error y las claras que tenemos meterlas adentro, como hace el rival. Tratamos de defender lo más que podemos pero cuando llegamos ahí no podemos convertir”.

De la misma forma, “Rochi”, que formó parte del plantel campeón y ascendido, analizó la dificultad del salto de categoría y del momento complicado que atraviesan y expresó: “Nos esta dando la bienvenida. No podes relajarte ni estar mal. Si no te levantas rápido te hundís. No tengo dudas que vamos a salir adelante. Los 30 que somos queremos lo mismo". Además, al igual que el entrenador remarcó la cuestión de jugar con un calendario muy ajustado en donde no hubo tiempo para conocerse entre los futbolistas.

Finalmente, habló del cambio de planteo táctico propuesto por Andrés Yllana con una línea de 5 dinámica en donde tanto él como Ignacio Guerrico jugaron más adelantados y cerró: “Por la línea me siento cómodo, tengo que hacer más las bandas. Lastima el resultado, pero me gusta”.

El “Tiburón”, que acumula cuatro derrotas consecutivas, volverá a jugar el martes a partir de las 22:15 frente a Belgrano en condición de visitante.