La reconocida cantante Ligia Piro se presentará mañana a las 21:00 en el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) con un espectáculo renovado que fusiona las raíces del folklore argentino con los himnos del rock nacional.

Con una de las voces más personales y versátiles de la escena musical argentina, Piro ofrecerá un recorrido por paisajes sonoros profundos y entrañables. Su repertorio, cargado de emoción y arreglos contemporáneos, abarca desde zambas y chacareras hasta clásicos de Spinetta, Charly García, Fito Páez y otros íconos que marcaron generaciones.

Acompañada por un trío de músicos de excelencia, la artista brindará una puesta en escena íntima, elegante y poderosa. Su sensibilidad interpretativa única conectará al público con la esencia de la música popular argentina, en un espectáculo que trasciende géneros y celebra la identidad cultural.

Será una noche para reencontrarse con las canciones que han moldeado nuestra identidad, en la voz de una artista que, fiel a su estilo, elige conmover y emocionar.

