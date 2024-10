La capitana del equipo nacional de Hockey Las Leonas y reciente abanderada nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024, Rocío Sánchez Moccia, estará en Mar del Plata para compartir una inspiradora charla gratuita y abierta al público de todas las edades, en el Mes de las Madres.

Será el jueves 3 de octubre a las 17 horas en el Centro Cultural Estación Terminal Sur pero antes habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significa compartir ese momento con la comunidad marplatense: “estoy muy contenta de ir a Mar del Plata, siempre es lindo ir para allá, es una ciudad hermosa que me encanta. En esta oportunidad es para tratar de contarles o vivir una tarde de charla amena, contar un poco mi experiencia y que quizás también la gente se dé cuenta de que nosotras también somos de carne y hueso y que a veces hay un poco de esfuerzo, compromiso y ayuda, por qué no, para lograr un objetivo como el que me propuse”.

No siempre se puede compartir un momento con una deportista que tiene cuatro Juegos Olímpicos disputados y que además, comparte la cancha con la maternidad: “es para que tengan ese acercamiento, contarles mi experiencia. Después cada una de nosotras tiene una vida diferente, en mi caso que soy mamá, que vean que realmente hay mucho esfuerzo en una atleta de alto rendimiento, que lo hacemos con mucho amor al deporte, mucho amor a la camiseta. Nos encanta lo que hacemos, obvio, y siempre lo volveríamos a elegir, pero detrás de cada medalla que obtuvimos realmente hay mucho esfuerzo y compromiso”.

Más allá de lo deportivo, se dio el lujo en París 2024 de ser abanderada nacional junto a Luciano De Cecco en la ceremonia de apertura y contó la experiencia: “fue algo único, súper linda, ir en un barco atravesando el Sena, la verdad que fue maravilloso; una experiencia que nunca me hubiese imaginado, y menos siendo abanderada. Para mí ser abanderada fue un orgullo, es algo que realmente no me lo voy a olvidar nunca más en la vida, porque para mí los abanderados eran quizás deportistas que yo admiraba, como Luciana Aymar, Manu Giinóbil o Luis Scola, que uno los ve tan arriba y de repente que me toque a mí, siento que fue un montón”.

La medalla de bronce no es un resultado menor para un seleccionado que siempre terminar subiéndose al podio, pero claro…el objetivo estaba planteado en el oro: “nos dejó un gustito un poco amargo por no haber podido llegar al objetivo, íbamos por un sueño que era llegar a lo más alto, nuestro sueño es la medalla dorada y nos tocó una semifinal que fue como una final anticipada. Sin duda una medalla de bronce es un montón, una medalla olímpica vale un montón, no todo el mundo puede jugar un Juego Olímpico y ni hablar de tener una medalla. Me parece que fue un premio también a todo el esfuerzo que hicimos durante el año.

Tantos logros deportivos pueden generar una sensación de que estar entre las tres mejores del mundo es algo sencillo, pero por supuesto que no lo es. “Pareciera fácil pero en realidad atrás de toda esa naturalidad hay esfuerzo. Las Leonas parece que lo hacen fácil, pero realmente de fácil no tiene nada. No hay nada más lindo que se pueda trasladar estos valores de las primeras leonas hasta el día de hoy porque siguen siendo los mismos que ellas nos dejaron. Siempre nosotras intentamos respetarlos y que se sigan cumpliendo a lo largo de los años. Eso hace lo que traspase pantallas y que la gente también nos siga”, sintetizó sobre el símbolo que hoy representa Rocío Sánchez Moccia.