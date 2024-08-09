PARIS 2024

Argentina sumó otra medalla en París 2024: la dupla Eugenia Bosco-Mateo Majdalani ganó la de plata en vela

Los argentinos corrieron este jueves la Medal Race de la categoría Nacra 17 y se quedaron con el segundo puesto en la general. Otro podio albiceleste en los Juegos Olímpicos tras el oro de Maligno Torres.