PARIS 2024

La agenda completa de los argentinos para el viernes en los Juegos Olímpicos
Enterate de todas las novedades y las competencias previstas para la delegación nacional.
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La capitana de Las Leonas y abanderada nacional en París 2024 estará en Mar del Plata el jueves brindando una charla libre y gratuita y antes habló en Marca Deportiva Radio.
Estas disciplinas se practican hace siglos, desde los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia. En la actualidad, siguen siendo deportes populares.
Mejoró notablemente su actuación de Tokio 2020, donde también se clasificó a la final, pero terminó octavo.
Los argentinos corrieron este jueves la Medal Race de la categoría Nacra 17 y se quedaron con el segundo puesto en la general. Otro podio albiceleste en los Juegos Olímpicos tras el oro de Maligno Torres.
La Selección argentina femenina de hockey no pudo ante el combinado más difícil de los Juegos Olímpicos. Este viernes chocará con el perdedor de Bélgica vs China.