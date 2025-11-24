Robo y resistencia en el centro: un detenido y una policía herida
El delincuente, que se negó a identificarse, fue detenido tras descartar parte del botín en un contenedor.
Un hombre fue detenido esta madrugada en Mar del Plata tras ser sorprendido robando elementos del interior de una camioneta Jeep Grand Cherokee estacionada en Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.
El episodio comenzó cuando un vecino llamó al 911 para alertar que un sujeto, vestido con un pantalón bordó, estaba violentando el vehículo perteneciente a un joven de 32 años. Con esa descripción, personal del Comando de Patrullas inició un rastrillaje y logró interceptarlo en avenida Luro, entre Santa Fe y Santiago del Estero.
Al intentar detenerlo, el sospechoso se resistió y comenzó a forcejear con los efectivos. En el enfrentamiento, una mujer policía terminó con lesiones en los nudillos de la mano derecha y en el pulgar de la mano izquierda, por lo que más tarde debió ser asistida.
Minutos después, en un contenedor ubicado en Córdoba y San Martín, los uniformados hallaron prendas descartadas por el acusado, que luego fueron reconocidas como propiedad de la víctima.
El hombre se negó a aportar sus datos personales. El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, ordenó igualmente su imputación por robo y lesiones leves, y dispuso su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán tras la formación de causa.
