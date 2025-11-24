Un hombre fue detenido esta madrugada en Mar del Plata tras ser sorprendido robando elementos del interior de una camioneta Jeep Grand Cherokee estacionada en Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

El episodio comenzó cuando un vecino llamó al 911 para alertar que un sujeto, vestido con un pantalón bordó, estaba violentando el vehículo perteneciente a un joven de 32 años. Con esa descripción, personal del Comando de Patrullas inició un rastrillaje y logró interceptarlo en avenida Luro, entre Santa Fe y Santiago del Estero.

Al intentar detenerlo, el sospechoso se resistió y comenzó a forcejear con los efectivos. En el enfrentamiento, una mujer policía terminó con lesiones en los nudillos de la mano derecha y en el pulgar de la mano izquierda, por lo que más tarde debió ser asistida.

Minutos después, en un contenedor ubicado en Córdoba y San Martín, los uniformados hallaron prendas descartadas por el acusado, que luego fueron reconocidas como propiedad de la víctima.

El hombre se negó a aportar sus datos personales. El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, ordenó igualmente su imputación por robo y lesiones leves, y dispuso su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán tras la formación de causa.

